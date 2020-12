Macht Lady Gaga bald auch Hautpflegeprodukte?

Lady Gaga feiert mit ihrer dekorativen Kostmetikmarke „House Laboratories“ große Erfolge. Jetzt hat die Sängerin bei ihren Fans die Vermutung ausgelöst, sie könnte bald auch eine Hautpflegelinie rausbringen.

In einem „Instagram“-Video filmte sich die Sängerin selbst mit einem weihnachtlichen Schneeflockenfilter. Dazu schrieb sie: „Der erste Schritt zu gutem Make-Up ist #hautpflege. Da bin ich eine ganz nerdige Fee. Ich glaube, dass so gut wie alle Hautprobleme durch die Zerstörung des Hautschutzmantels verursacht werden und durch Mikrobiome. Mein Trick ist es, Produkte zu verwenden, die meine Haut wieder ins Gleichgewicht bringen, in dem sie Entzündungen stoppen, die durch freie Radikale oder andere Produkte ausgelöst wurden. Also verwende ich und entwickle Produkte, speziell für mich.“ Jetzt hoffen die Fans natürlich das Mama Monster bald mit einer Skincare-Linie auf den Markt kommt.

Offiziell bestätigt ist aber noch nichts.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos