Ende November wurde Madonna an der Hüfte operiert und natürlich erholt sie sich zu Hause davon. Jetzt hat sie via „Instagram“ ein Spiegelbild mit ihren Fans geteilt. Darauf ist ihre Narbe gut zu sehen sowie etliche Abdrücke vom Schröpfen, oder Cupping, wie es in den USA heißt.

Zu dem Badezimmer-Spiegelbild setzt die 62-Jährige drei Hashtags: „Genesung“, „Cupping“ und „schöne Narbe“.

Madonna warnte ihre Fans übrigens vor den neuen „Instagram“-Richtlinien.

Foto: (c) STPR / PR Photos