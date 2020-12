Mandy Capristo: „Berlin, Dezember 2020“

Im September meldete sich Mandy Capristo musikalisch mit der Single „13 Schritte“ zurück – und das soll offensichtlich erst der Anfang gewesen sein. Die Sängerin postete am Wochenende gleich drei Bilder von sich auf „Instagram“ mit der Aufschrift „Berlin, Dezember 2020“. Was die Schnappschüsse gemeinsam haben? Alle sind in schwarz-weiß gehalten.

Aber nicht nur das: Auf allen dreien steht Capristo mit Kopfhörern ausgestattet am Mikrofon. Sie befindet sich also im Studio und arbeitet an neuer Musik. Das Musiklabel „Warner“ kommentierte eines der Postings auch vielsagend mit einem verliebten Herzchenaugen-Emoji.

Übrigens: Mandy äußerte sich kürzlich zu einem möglichen „Monrose“-Comeback.

Foto: (c) Warner Music / Anelia Janeva