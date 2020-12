Margot Robbie: „Barbie“-Film wird ganz anders

Sie hat lange Beine, blonde Haare und ist wohl das Lieblingsspielzeug vieler Kinder: die Barbie.

In einem Live-Action-Film wird Margot Robbie die Barbie spielen und der Film wird laut der Schauspielerin ganz anders. Die 30-Jährige sagte gegenüber „The Hollywood Reporter“: „Bei so etwas wie Barbie, wo die Marke der Name selbst ist, haben die Leute sofort eine Idee: ‚Oh, Margot spielt die Barbie? Ich weiß, was das ist.‘ Aber unser Ziel ist es so etwas wie: Was auch immer du denkst, wir werden etwas ganz anderes machen – die Sache, von dem du nicht wusstest, dass du sie willst.“

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos