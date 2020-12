Mariah Carey bedankt sich bei ihren Fans

„All I Want For Christmas Is You“ – wer kennt den Song nicht. Auch in diesem Jahr hat Mariah Carey es mit ihm auf Platz Eins in den Charts geschafft.

Laut „billboard“ ist sie auch die Sängerin, die die meisten Wochen an der Charts-Spitze lag, und zwar mit 84 Wochen. Gefolgt von Rihanna mit 60 und den „Beatles“ mit 59 Wochen. Außerdem ist der Song mit insgesamt fünf Wochen, verteilt auf zwei Jahre, der am längsten führende Weihnachts-Nummer eins-Hit der Billboard Hot 100. Grund genug für Mariah Carey, sich bei ihren Fans zu bedanken. Auf „Instagram“ postete sie ein Foto von sich, dazu screenshots der Charts. Dazu schrieb die 50-Jährige: „Dankbar. Es ist niemals selbstverständlich. Ich schätze Euch so sehr und wünsche mir ein gesundes und gesegnetes 2021 für uns alle.“

Den Song hat Mariah Carey übrigens bereits 1994 veröffentlicht.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos