Mariah Carey: Deswegen ist sie so verrückt nach Weihnachten

Mariah Carey ist sicherlich die unangefochtene Weihnachtskönigin. Doch woher kommt das eigentlich, dass die Sängerin so verrückt nach dem Fest der Liebe ist?

Der Zeitschrift „Elle“ sagte sie dazu: „Ich denke, das ist ein Verlangen, dass ich schon als Kind hatte, dass ich immer wollte, dass an den Feiertagen alles perfekt ist. Und das war nie der Fall. Es gab immer jemanden, der den Moment ruiniert hat, immer diese dysfunktionalen Familienmitglieder, die vorbeikamen und alles vereitelt haben.“ Deswegen hat sie als Erwachsenen einen Plan gefasst: „Ich habe nicht mehr zugelassen, dass dies noch einmal passieren wird. Nachdem ich aus meiner ersten Beziehung / Ehe aufgetaucht war, habe ich das Weihnachten kreiert, das ich haben wollte.“

Mit ihrem Weihnachtshit „All I Want For Christams Is You“ holt sich Mariah Carey auch regelmäßig die Spitze der Charts.

