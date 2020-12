Mariah Carey vermietet ganz besonderes Airbnb

Da das Silvesterfest für alle dieses Jahr ein wenig anders aussehen wird, als sonst, hat sich Mariah Carey etwas ganz besonderes überlegt. Für den Jahreswechsel stellt die Sängerin eine richtig coole Location in New York zur Verfügung. Für den Silvesterabend vermietet sie eine Art Iglu auf dem Dach des Nasdaq-Gebäudes in New York, direkt am Times Square, für zwei Personen. Das berichtete „The Sun“.

Doch nicht nur die atemberaubende Aussicht wird geboten. Per Zoom wird Mariah die Mieter höchstpersönlich mit einem Ständchen begrüßen.

Es gibt zusätzlich 5.000 Dollar Taschengeld sowie festliche Outfits und ein ganz exklusives Abendessen, bei dem sogar Mariahs selbst gebackene Kekse verzehrt werden können.

