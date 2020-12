Mark Forster und der Dank an „edding“

Mark Forster erhöht pünktlich zur Weihnachtszeit sein Kontingent an unterschriebenen Goodies. Der Musiker signiert momentan alles was ihm in die Hände kommt: Alben, Poster und natürlich auch Autogrammkarten.

Zum Beweis postete er gleich mehrere Bilder und Videos in seine „Instagram“-Story. Und natürlich weiß der 37-Jährige auch, wer ihm diese Unterschriftsorgie überhaupt erst ermöglicht. Forster postete ein Bild eines weißen „edding“-Markers und schrieb dazu: „Hallo edding, ich liebe dich.“ Eine Liebe, die niemals enden wird – es sei denn der Marker gibt den Geist auf.

Mark Forster ist übrigens schon stolzer Besitzer einer „PlayStation 5“.

Foto: (c) Sony Music / David Koenigsmann