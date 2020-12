Mathea: „Ich war eigentlich Tänzerin“

Mittlerweile hat sich Mathea als Sängerin in der Musikwelt etabliert. Doch wie kam sie überhaupt zur Musik? Durch eine Verletzung erzählte sie bei „New Music Daily Deutschlandradio“.

Mathea sagte: „Ich war eigentlich Tänzerin. (…) Das war eigentlich immer so mein Traum. (…) Ich wollte immer nach London gehen, wollte da eine Tanzausbildung machen und Backgroundtänzerin von Justin Bieber werden. Das war so mein Traum. Und dann hatte ich leider eine ziemlich krasse Verletzung an der Hüfte, was für das Tanzen natürlich sehr unvorteilhaft ist. Deswegen musste ich dann das Tanzen lassen. (…) Ich hatte dann mehrere schwere Operationen. Ich war ein halbes Jahr dann auch im Rollstuhl. (…) Das war echt eine ziemlich krasse Zeit für mich.“

Mathea hat letzte Woche (04.12.) mit „Nur noch eine Zahl“ einen sehr persönlichen Track veröffentlicht.

