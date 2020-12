„Metallica“: Das sind die Lieblings-Gitarren-Soli von Kirk Hammett

Fans lieben die Gitarren-Soli von „Metallica“ und auch der Leadgitarrist Kirk Hammett freut sich jedes Mal, wenn er loslegen darf. Doch welche Soli sind seine Favoriten unter den vielen?

Gegenüber „Metal Hammer“ verriet er seine Top Drei: „Hero of the Day“, „Fade to Black“ und „One“.Über „Hero of the Day“ sagte der 58-Jährige: „Sie geht von klein und unbedeutend nach groß und bedeutsam über. Nach einem rhythmischen Teil baut sie sich immer mehr auf.“

Es gibt übrigens ein neues „Metallica“-Monopoly.

Foto: (c) Universal Music / Ross Halfin