Michael Bully Herbig rechnet als Nikolaus mit Corona-Leugnern ab

Michael Herbig hat auf „Instagram“ mit Corona-Leugnern abgerechnet. Und zwar als Nikolaus verkleidet.

In einer Videoansprache beginnt der Komiker mit den Worten: „Ja, wen haben wir denn da? Einen Corona-Lügner… äh halt, -Leugner! Von dir hab ich ja nicht so schöne Sachen gehört. Du warst ja überhaupt nicht brav im letzten Jahr; hast keine Maske getragen; hast keinen Abstand gehalten; hast kleine Kinder angeschrien: ‚Maske ab! Maske ab!'“ Dann wird Herbig heftiger und fährt fort: „Jetzt gehst du mal in Quarantäne und denkst darüber nach, was du getan hast! Und les‘ lieber mal ein anständiges Buch über Geschichte, bevor du auf Telegram komplett verblödest!“

Der Kinostart von Herbigs neuem Film „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“, in dem der Comedian die Hauptrolle spielt, musste zuvor aufgrund der aktuellen Corona-Situation verlegt werden. Der Film soll nun ab dem 11. Februar 2021 im Kino zu sehen sein.

Foto via BANG Showbiz