Michael Schulte: Seine Top-Songs auf „Spotify“ überraschen

Auf „Instagram“ zeigen die Stars aktuell, welche Musik sie in diesem Jahr am meisten auf „Spotify“ gehört haben – so auch Michael Schulte.

In seiner „Instagram“-Story meinte der Sänger dazu: „Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es sind ein paar absolute Kracher dabei und auch einige Hits, die ihr kennt.“ Und los geht es: Die Top-Songs von Michael Schulte sind „Die Affen rasen durch den Wald“, „Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ und „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“. Schulte selbst fügte noch hinzu: „Ja, was soll ich sagen? Sind gute Songs! Kann man nicht leugnen. Und man merkt wohl auch, dass ich Papa bin.“

Mit seiner Frau Katharina hat Michael nämlich einen Sohn namens Luis. Und Baby Nummer zwei ist auch schon unterwegs.

Foto: (c) Markus Haner