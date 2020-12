Miley Cyrus: Oben ohne für Musikmagazin

Für das Magazin „Rolling Stone“ hat sich Miley Cyrus freizügig ablichten lassen. Einblicke des Shootings veröffentlichte die Sängerin, die am 23.11. ihren 28. Geburtstag gefeiert hat, via „Instagram“ und „Twitter“.

Auf „Instagram“ verdeckt ein „Rollings Stone“-Logo ihre Brüste, auf „Twitter“ ließ sie das jedoch weg. Dazu schrieb sie: „Sie haben mir gesagt, dass ich sie bedecken soll, also habe ich das Gegenteil gemacht.“ Im Interview mit dem Magazin sagte die 28-Jährige: „Ich denke, wir haben in den letzten zwei Jahren einige große Fortschritte gemacht, insbesondere in Bezug auf Frauen und deren Körper. Ich weiß nicht einmal, ob man mich dafür jetzt wirklich slut-shamen kann. Macht man das überhaupt noch?“ Auf dem Cover der aktuellen Ausgabe des Magazins bedeckt die Sängerin ihre Brüste mit den Händen. Das Cover postete sie auf „Instagram“ und schrieb dazu: „Wenigstens gebe ich den Zeitungen etwas, worüber sie schreiben können.“

Als Slutshaming bezeichnet man übrigens unter anderem das Verachten von Menschen für ihr sexuelles Verhalten oder ihre sexuell provokative Kleiderwahl.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos