Miley Cyrus überwältigt vom Erfolg

Miley Cyrus ist völlig überwältigt vom Erfolg ihres neuen Albums. „Plastic Hearts“ ist am 27.11. erschienen und direkt auf Platz Zwei der US-Album-Charts gelandet. Auf „Instagram“ postete die Sängerin einen kurzen Clip, der sie in dem Moment zeigt, als sie die News erfahren hat. Dazu schrieb die 28-Jährige: „Es ist offiziell. #PlasticHearts ist die Nummer 1 im Rock. Mein Verstand ist überwältigt und mein Herz ist von Dankbarkeit überwältigt. Vielen Dank an alle kreativen Mitarbeiter, die an diesem Projekt beteiligt waren!“

Weiter schrieb sie: „Für meine verdammten Idole @joanjett @billyidol und @stevienicks, Euer Segen, Führung, Inspiration und Bestätigung bedeuten mir alles. Obwohl Ihr mir sagen würdet, dass ich keine Bestätigung von irgendjemandem außer meinem verdammten Selbst brauche. Das Vertrauen, das ich in das habe, was ich bin und was ich tue, beruht auf den Werten, die mir von Euch, meinen Vorbildern, vermittelt wurden.“

An Billy Idol richtete sie die Worte: „Sie haben seit 2012 geschrien, als ich ein Foto von Dir in den Salon brachte und sagte ‚Ich möchte so aussehen‘. Du bist dreist, mutig, entschuldigungslos und authentisch auf eine Weise, die ich gerne bezeugen möchte. Ich schätze dich sehr.“ An ihre neue Freundin Dua Lipa richtete sie die Worte: „Danke, dass ich Dich mit Kirschsaft bedecken, Dein Gesicht lecken und in einem dreckigen Rockclub mit Dir spielen darf! Furchtlosigkeit ist alles, was deine Fabelhaftigkeit übertreffen könnte. Ich liebe dich für immer.“

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos