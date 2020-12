„Milky Chance“ erhalten Deutschen Nachhaltigkeitspreis

„Milky Chance“ haben sich schon immer für die Umwelt und die Gesellschaft eingesetzt. Deswegen wurde ihnen am 03.12. in Düsseldorf ein Ehrenpreis des Deutsche Nachhaltigkeitspreises verliehen.

Veranstalter Stefan Schulze-Hausmann ließ im Vorfeld laut „bigFM“: „Mit ‚Milky Chance‘ haben wir weltweit erfolgreiche Protagonisten des Musik-Business an Bord, die sich das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Branche auf die Fahnen geschrieben haben. Das Streben der Band nach einem umweltfreundlichen Tourdesign ist vorbildlich. (…) Ökologie und wirtschaftliche Musikveranstaltungen sind kein Widerspruch, wenn man Nachhaltigkeit ernst nimmt und umsetzt. Das ist mühsam und gerade in der Corona-Krise besonders schwierig. Umso wichtiger sind Vorbilder wie ‚Milky Chance‘.“

Auch Joy Denalane erhielt eine Trophäe für ihren Einsatz gegen Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen.

Foto: (c) Jeff Hahn / Universal Music