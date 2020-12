Millie Bobby Brown enthüllt Geheimnis

Der Film „Enola Holmes“ ist seit Ende September auf „Netflix“ verfügbar. Wer hätte gedacht, dass gerade dieser Film für Schauspielerin Millie Bobby Brown so viel bedeutet?

Im Interview mit „Deadline“ verriet die 16-Jährige, dass sie und ihre Schwester die Bücher vor fünf Jahren gelesen haben und sie seit diesem Zeitpunkt wusste, dass sie die Rolle der Titelheldin spielen möchte. Doch erst als sie 16 und somit alt genug war, die Titelheldin in dem Buch ist nämlich 16, überzeugte sie ihren Vater davon, den Film zu produzieren. In einem emotionalen Post via „Instagram“ schrieb sie damals: „Nancy Springer hat eine Buch-Reihe über ein junges Mädchen geschrieben, das inmitten einer chaotischen Welt zu sich selbst findet. Ich wollte diese Geschichte zum Leben erwecken, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich in einer chaotischen Welt zu mir gefunden habe, dieser Film hat mir dabei geholfen, mich selbst zu finden.“

Millie Bobby Brown soll übrigens einen weiteren eigenen Netflix-Film produzieren.

