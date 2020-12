Neue Single von Bonnie Tyler

Mit „When The Lights Go Down“ hat Bonnie Tyler einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „The Best Is Yet To Come“ geliefert. Seit letzter Woche (18.11.) ist der Song zu haben, berichtet „Presse Peter“.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Promoters dazu: „‘When The Lights Go Down‘ ist ein nostalgisches Liebeslied, gleichzeitig voll von Melancholie und hoffnungsvoller Liebe. Dieser Song ist für alle, die ihr Herz an die 80er verloren haben – schnapp dir deine Liebsten und verwandle dein Wohnzimmer in eine Tanzfläche, bis es sich so anfühlt wie der Sommer von 1985.“

„The Best Is Yet To Come“, das neue Album von Bonnie Tyler, erscheint am 26. Februar 2021.

