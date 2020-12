Neues Weihnachtsalbum von Mariah Carey

Die Königin von Weihnachten, Mariah Carey, meldet sich mit einem neuen Weihnachtsalbum zu Wort: Ab Freitag (11.12.) ist auf allen Streamingdiensten ihre Platte „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ zu haben. Darauf enthalten sind, wie „Sony Music“ berichtet, bekannte Weihnachtsklassiker, die von der Sängerin neu interpretiert wurde. Dazu hat sie etliche ihrer Kollegen zur Unterstützung herangezogen wie beispielsweise Jermaine Dupri, Snoop Dogg, Ariana Grande und Jennifer Hudson.

Hier die Tracklist:

1. „Overture „Little Mariah’s“ Theme“

2. „Sleigh Ride“

3. „Hark! The Herald Angels Sing“

4. „When Christmas Comes“

5. „Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!“

6. „Peanuts…All I Want“

7. „Christmas Time Is Here“

8. „Santa Claus is Coming to Town“

9. „Oh Santa!“ (featuring Ariana Grande & Jennifer Hudson)

10. „Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane) / House Top Celebration“ (featuring Snoop Dogg & Jermaine Dupri)

11. „Sugar Plum Fairy“

12. „Christmas Time Is in the Air Again“

13. „O Holy Night“

14. „Joy to the World

15. „Silent Night“

16. „All I Want For Christmas Is You“

17. „Little Mimi’s Theme“

Foto: (c) MJ Photos / PR Photos