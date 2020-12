New York begrüßt mit Jennifer Lopez und Pitbull das neue Jahr

Auch in diesem Jahr wird am Times Square in New York das neue Jahr begrüßt. Natürlich wegen der immer noch angespannten Corona-Lage ein wenig anders als in den letzten Jahren!

Die Feierlichkeiten finden in diesem Jahr für die Helden der Corona-Pandemie statt. Ausgewählte Vertreter dieser Menschengruppe sind zugelassen, für alle Anderen ist der Times Square gesperrt. Dennoch wird es garantiert eine Super-Stimmung sein. Es gibt ein Konzert mit Jennifer Lopez, Pitbull und Machine Gun Kelly, welches man sich auch gemütlich vom heimischen Fernsehgerät anschauen kann.

Jonathan Bennett moderiert die Feier, die um 18:00 Uhr Ortszeit beginnt und bis Mitternacht läuft.

Foto: (c) PRN / PR Photos