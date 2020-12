„Nick Cave & The Bad Seeds”: UK- & Europa-Tour 2021 abgesagt

Schon in diesem Jahr mussten unzählige Touren und Live-Auftritte verschoben oder abgesagt werden. Und auch im nächsten Jahr wird die Situation erstmal nicht besser. Das bekommen jetzt auch „Nick Cave & The Bad Seeds” zu spüren, denn sie haben ihre für 2021 geplante UK- und Europa-Tour abgesagt. Nachdem sie schon vom Frühling 2020 auf das kommende Jahr verlegt wurde, sieht die Band keine Chance, dass Auftritte bis dahin möglich sein werden.

Sie schrieben in einer Onlineerklärung: „Wir sind sehr enttäuscht zu verkünden, dass die UK- und Europa-Tour von ‚Nick Cave & The Bad Seeds‘ 2021 aufgrund der anhaltenden Situation mit Covid-19 nicht mehr stattfinden kann. Die Komplexität und der Umfang der von uns geplanten Tour in Verbindung mit der anhaltenden Unsicherheit in Bezug auf die Pandemie bedeuten, dass wir trotz der harten Arbeit aller Beteiligten nicht garantieren konnten, dass die Shows stattfinden können.“ Sie fügten hinzu: „Wir arbeiten weiterhin an alternativen Plänen für 2021 und 2022 und hoffen, nächstes Jahr einige bessere Neuigkeiten bekannt zu geben. Wir senden euch allen Liebe.“

„Nick Cave & The Bad Seeds” wären übrigens auch nach Deutschland gekommen: Köln, Hamburg, Berlin und München.

Foto: (c) Carla Van Wagoner / PR Photos