Nick Unique: Collab-Singles und Album als Dankeschön an seine Fans

Am 18.12. hat Nick Unique sein Album „Turn Up The Party“ veröffentlicht, darauf enthalten sind zahlreiche Kollaborationen. Im Interview mit „technobasde.fm“ verriet der Musiker, was ihm das bedeutet. Er sagte: „Um ehrlich zu sein, hätte ich mir bis vor kurzem kein Album vorstellen können. Auch die vielen Kollaborationen sind eher eine Traumvorstellung von mir gewesen. Als Produzent, der nicht nur gerne Musik macht, sondern auch gerne mit anderen Musikern zusammenarbeitet, schien mir die spontane Idee mit vielen Collab-Singles und dem Album ein perfektes Dankeschön an all meine Fans für ihre Treue zu meiner bzw. unserer Musik zu sein. Auch ältere Produktionen sowie Kollaborationen von mir sind mit dabei. Ich wollte damit ebenfalls meinen musikalischen Werdegang aufzeigen. Mir war unter anderem die Abwechslung in meinem Album sehr wichtig und auch andere Produzenten sollten davon profitieren.“

Und hier die Tracklist von „Turn Up The Party“:

1. Summer Mystery (Edit) von DrumMasterz & Nick Unique feat. Vau Boy

2. My Wrongs (Edit) von von Sunvibez & Nick Unique

3. Out of My Mind (Edit) von BRAMD & Nick Unique

4. Forget Your Cares Tonight (Radio Edit) von von Nick Unique

5. Andromeda Girl 2k20 (Fluxstyle Edit) von Robert G. & Nick Unique feat. Lyane Leigh

6. Lady of the Dark (Edit) von Nick Unique & Vibronic Nation feat. SMP2k

7. Never Coming Back (Edit) von Uwaukh & Nick Unique

8. You’ll Wanna Stay (Edit) von Drummasterz & Nick Unique

9. Melody of Horror (Edit) von Nick Unique

10. Never Be the Same Again (Edit) von Nick Unique & Rayzr

11. Summer Mystery (Rayzr Edit) von DrumMasterz & Nick Unique feat. Vau Boy

12. Nada Sera Igual 2k20 (Edit) von SejixMusic & Nick Unique

13. Always in My Heart (Edit) von Tronix DJ & Nick Unique

14. Andromeda Girl 2k20 (Edit) von Robert G. & Nick Unique feat. Lyane Leigh

15. With Thanks from Allstars (Nick Unique Edit) von RGMusic Allstars

16. Turn up the Party (Edit) von Nick Unique

Foto: (c) LooMee TV