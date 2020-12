Offizielle Deutsche Album-Jahrescharts 2020: Das Jahr von „AC/DC“

Der Coronapandemie zum Trotz sind 2020 wieder viele tolle Alben erschienen. Auch wenn sie dieses Jahr nicht live gespielt werden konnten, waren sie für die Fans doch ganz besondere Highlights. Wer ganz vorne liegt, das hat „GfK Entertainment“ in den Album-Jahrescharts 2020 zusammengefasst. Der erste Platz geht an „Power Up“ von „AC/DC“. Die Australier haben gezeigt, dass eine Pandemie einen nicht vom Rocken abhalten kann. Platz 2 geht an „Böhse Onkelz“ mit ihrem gelichnamigen Album. Bronze konnte sich Sarah Connor mit „Herz Kraft Werke“ sichern.

Hier die Top Ten der Offiziellen Deutschen Album-Jahrescharts:

1. „Power Up“ – „AC/DC“

2. „Böhse Onkelz“ – „Böhse Onkelz“

3. „Herz Kraft Werke“ – Sarah Connor

4. „Hell“ – „Die Ärzte“

5. „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert, Vol.7“ – Various Artists

6. „POP“ – Flynn Kliemann

7. „S 6 M2“ – „Metallica“

8. „Ich muss dir was sagen“ – Kerstin Ott

9. „Das Album“ – Thomas Anders & Florian Silbereisen

10. „Hollywood“ – Bonez MC

