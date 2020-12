Offizielle Deutsche Single-Jahrescharts 2020: The Weeknd auf Platz 1

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Durch die Coronapandemie war dieses Jahr einiges anders, aber auf eines war Verlass: die Musik. Und welche davon den Deutschen dieses Jahr besonders gut gefallen hat, das hat „GfK Entertainment“ in den Single-Jahrescharts zusammengefasst. Die beliebteste Single 2020 war „Blinding Lights“ von The Weeknd. Ganze zehn Wochen lag der Song auf Platz 1, in den Top 10 konnte er sich sogar 24 Wochen lang halten. Auf Rang zwei landete – wie auch schon im letzten Jahr – die Australierin Tones And I mit „Dance Monkey“. Für Rapper Apache 207 und seinen Hit „Roller“ gab es den dritten Platz.

Hier die Top Ten der Offiziellen Deutschen Single-Jahrescharts:

1. „Blinding Lights“ – The Weeknd

2. „Dance Monkey“ – Tones And I

3. „Roller“ – Apache 207

4. „Roses“ – SAINt JHN

5. „Breaking Me“ – Topic feat. A7S

6. „Emotions“ – Ufo361

7. „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ – Jawsh 685 & Jason Derulo

8. „Rockstar“ – DaBaby feat. Roddy Ricch

9. „Ride It“ – Regard

10. „Fame“ – Apache 207

