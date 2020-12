Offizielle Deutsche Vinyl-Jahrescharts 2020: „AC/DC“ stehen an der Spitze

Wo „AC/DC“ drauf steht, ist Gold drinnen: Die Rocker sichern sich mit ihrem Comeback-Album „Power Up“ mit über 33.000 verkauften Einheiten die Spitze in den Offiziellen Deutschen Vinyl-Jahrescharts. Das berichtet „GfK Entertainment“. Silber geht an „Hell“ von „Die Ärzte“, gefolgt von Bruce Springsteens „Letter To You“ auf der Drei. Platz vier schnappen sich „Deep Purple“ mit „Whoosh!“. Abgerundet werden die Top Five von „Hybrid Theory“ von „Linkin Park“.

Hier die Top Ten der offiziellen deutschen Vinyl-Jahrescharts:

1. „Power Up“ – AC/DC

2. „Hell“ – Die Ärzte

3. „Letter To You“ – Bruce Springsteen

4. „Woosh!“ – Deep Purple

5. „Hybrid Theory“ – Linkin Park

6. „S&M2“ – Metallica

7. „Greatest Hits“ – Queen

8. „Rough And Rowdy Ways“ – Bob Dylan

9. „Ordinary Man“ – Ozzy Osbourne

10. „Greatest Hits II“ – Queen

