Olly Murs mit genialer „Boris Johnson“-Parodie

Olly Murs als Premierminister Boris Johnson! Um diese Verwandlung zu vollziehen, braucht der Sänger gar nicht viel machen. Er muss sich einfach nur seine wasserstoffblonden Haare ins Gesicht kämmen. Den Beweis liefert Murs mit einem aktuellen „Instagram“-Beitrag. Dort sitzt er mit Zottelfrisur und grimmigem Gesichtsausdruck in seinem Auto.

Sein Beifahrer fragt: „Herr Premierminister, was halten sie vom Brexit?“, woraufhin Murs – voll in seiner Rolle – antwortet: „Oh, ich würde sagen, dass es ist die beste Mahlzeit des Tages ist. Stellt sicher, dass ihr Unmengen gutes Essen zu euch nehmt. Covid ist da draußen. Ihr müsst stark bleiben. Bekämpft das Virus, bleibt gesund, wascht euch die Hände“. Bis dahin und kein Schritt weiter. Der Beifahrer unterbricht und sagt: „Nein, ich rede vom Brexit, nicht vom Breakfast. Brexit“ Murs als Johnson abschließend: „Brexit? Was ist Brexit? Ich habe keine Ahnung, was das ist.“ Damit spielt der Sänger darauf an, dass Boris Johnson bislang immer noch kein Handelspaket mit der EU abgeschlossen hat. Zum Ende des Jahres droht der No-Deal-Austritt Großbritanniens.

Übrigens: Olly Murs kann nicht vermisst werden.

Foto: (c) Landmark / PR Photos