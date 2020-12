Paul McCartney und der sinnlose Tod von John Lennon

Für Paul McCartney ist der Tod seines „Beatles“-Kollegen John Lennon völlig sinnlos gewesen. Vor 40 Jahren am 09. Dezember wurde der Musiker erschossen. McCartney kann es auch jetzt noch nicht richtig begreifen.

Er sagte der „Nwe York Times“ dazu: „Ich wiederhole das Szenario in meinem Kopf. So sehr, dass ich nicht wirklich darüber nachdenken kann. Es implodiert irgendwie. Was kannst du auch anderes dazu fühlen als Wut, Trauer? Wie bei jedem Trauerfall besteht der einzige Ausweg darin, sich daran zu erinnern, wie gut es mit John war. Weil ich über die sinnlose Handlung nicht hinwegkommen kann. Ich kann nicht darüber nachdenken. Ich bin sicher, es ist eine Form von Verleugnung.“ Doch: „Verleugnung ist der einzige Weg, wie ich damit umgehen kann.“

McCartney handelt und schreibt seinen Songs auch oft so, als würde er im Zwiegespräch mit John Lennon stehen.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos