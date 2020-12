Pech und Pannen bei Pink

Für alle hätte das Jahr 2020 wohl besser laufen können. Davon ist auch Pink nicht ausgenommen. Erst hatte sie selbst Corona, dann einige andere Krankheiten und jetzt auch noch einen gebrochenen Knöchel.

Via „Instagram“ teilte sie ein Selfie aus dem Krankenhausbett. Sie schrieb dazu: „Als ob das Überleben von Covid nicht genug für dieses Poop-Sandwich von einem Jahr wäre! Naja, ich habe meine Fäden gezogen bekommen, nachdem ich dieses Weinglas abgetrocknet habe – das ist gut gegangen. Dann habe ich mich von meiner allerersten Staphylokokken-Infektion erholt. Also habe ich mir überlegt, mir meinen Knöchel zu brechen. Später heute Abend werde ich in ein rohes Huhn essen und sehen, ob ich nicht herausfinden kann, wie Salmonellen sind! 2020 ist das Geschenk, das immer wieder gegeben wird.“

Übrigens: Den Knöchel hat sich Pink gebrochen, als sie die Treppe runterlief. Sie wollte unbedingt den Weihnachtsstern sehen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos