„People“: Selena Gomez und mehr sind Personen des Jahres

Große Ehre für Selena Gomez: Die Sängerin wurde vom „People Magazine“ zur Person des Jahres 2020 gekürt. Neben ihr haben auch Schauspieler George Clooney, Immunologe Dr. Anthony Fauci und Schauspielerin Regina King diese Auszeichnung erhalten.

In der Begründung der Zeitschrift heißt es dazu: „Selena Gomez hat ein Nummer-eins-Album ‚Rare‘ veröffentlicht, wurde eine erfolgreiche Kochshow-Gastgeberin (…) und hat als eine der meistgefolgten Menschen auf ‚Instagram‘ mit 195 Millionen Fans im Juni ihre Plattform an schwarze Aktivisten übergeben, um gegen Polizeigewalt zu protestieren. Sie hörte da nicht auf. Sie hat auch ‚Rare Beauty‘ auf den Markt gebracht, eine Make-up-Marke, die sich das Ziel gesetzt hat, in zehn Jahren 100 Millionen Euro zu sammeln, um Menschen Zugang zu Dienstleistungen für mentaler Gesundheit zu geben. Ihre Ehrlichkeit, über ihre eigene mentale Geschichte zu sprechen und ihre Hingabe, anderen zu helfen, war in einem Jahr, in dem wir uns alle mehr fürchteten und alleine fühlte, sehr inspirierend.“

Selena Gomez war es übrigens wichtig, ihre eigene Geschichte über ihre mentale Gesundheit zu erzählen.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos