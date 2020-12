Peter Jackson zeigt erste Einblicke in „Beatles“-Doku

Am 27. August 2021 ist es endlich so weit, dann kommt der neue Dokumentarfilm über „The Beatles“. Regisseur Peter Jackson hat den Fans jetzt eine erste Vorschau auf den kommenden Film „The Beatles: Get Back“ gegeben.

In dem fünfminütigen Video erzählt er: „Dieser Film sollte ungefähr jetzt fertig sein, aber wie der Rest der Welt war er von der Covid-Pandemie betroffen. Das einzig Gute ist wirklich, dass wir den Film in Neuseeland bearbeiten und jetzt, da unser Land das Virus weitestgehend bekämpft hat, können wir wieder in den Schneideraum zurückkehren und mit dem Bearbeiten fortfahren.

Der Film setzt sich übrigens aus 56 Stunden bislang unveröffentlichtem Material zusammen, das Anfang 1969 im Studio für den Film „Let It Be“ aufgenommen wurde.

Foto: (c) Landmark / PR Photos