Pietro Lombardi: Das sind seine negativen Eigenschaften

Ist Pietro Lombardi perfekt, fehlerfrei, ohne Schwächen? Mitnichten!

In einem Q&A auf seinem „Instagram“-Profil wurde der Sänger gefragt, welche Eigenschaften er an sich als negativ beschreiben würde – und seine Antwort folgte prompt. Er sei ungeduldig. Außerdem offenbarte Lombardi: „Ich kann auch mal laut werden, wenn mich was nervt, auch wenn man das nicht denkt. Und ich kann auch doofe Worte sagen.“ Der 28-Jährige ist sich aber sicher, dass viele seiner Fans diese Schwächen mit ihm teilen.

Übrigens: Pietro Lombardi braucht neue Klamotten.

