Pietro Lombardi und die Sandburg im Auto

Pietro Lombardi und seine langjährige Freundin Kimberly Devlin-Mania haben einen kleinen Trip in ein Fast-Food-Restaurant unternommen. Mittendrin: Pietros Sohn Alessio und Kims Tochter – und die hatten auf der Rückbank mächtig Spaß, Pietro hat in der Mittelkonsole seines Mercedes-Sportwagens nämlich ein bisschen Sand verstaut. Ja, richtig gehört. So konnten die beiden Kids eine kleine Sandburg bauen, während die Erwachsenen sich eine Reihe weiter vorne miteinander unterhielten.

Kimberly postete wenig später dann ein Bild der mit Händen erbauten Schönheit auf „Instagram“ und kommentierte: „In Pietros Auto dürfen Kinder auf jeden Fall spielen.“

Übrigens: Pietro beschrieb sich kürzlich als ungemein ungeduldig.

Foto: (c) TVNOW / Stefan Gregorowius