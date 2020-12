Post Malone mit Geschenken für seine alte Schule

Post Malone ist an seiner alten Schule wahrscheinlich sowieso schon ein richtiger Held. Doch jetzt hat er den Schülerinnen und Schülern sogar noch ein Geschenk gemacht. Und zwar hat jeder ein Paar seiner Crocs bekommen.

Die Schuhversion ist momentan ausverkauft, aber die Schülerinnen und Schüler der Grapevine High School in Texas haben exklusiv noch welche bekommen. Der Schulleiter, Alex Fingers, schrieb via „Twitter“: „Danke Post Malone, dass Sie Ihrer Community immer etwas zurückgeben. Ihre Grabevine Mustangs sind so stolz auf Ihren Erfolg!“

Post Malone hatte übrigens schon 5.000 Paar Schuhe verschenkt, um sich bei seinen Fans zu bedanken.

Foto: (c) Universal Music