Prinz Harry, Archie und sein Blick auf das Leben

Prinz Harry hat einen ganz neuen Blick auf das Leben erlangt, als er Vater geworden ist. Viele andere Väter werden das sicherlich gut verstehen. Genau denen hat er jetzt aus der Seele gesprochen!

Bei einem Video Talk anlässlich des Starts der Streaming-Plattform „WaterBear Network“ sagte er: „In der Natur zu sein, ist der heilsamste Teil des Lebens. Ich glaube wirklich, dass sie deshalb dort ist. Von dem Moment an, in dem man Vater wird, ändert sich wirklich alles, denn dann beginnt man zu begreifen! Was bringt es, einen neuen Menschen in diese Welt zu bringen, wenn er in dein Alter kommt und sie in Flammen steht? Wir können ihnen ihre Zukunft nicht stehlen, das können wir wirklich nicht. Das ist nicht die Rolle, das ist nicht der Job, für den wir hier sind. Ich habe immer geglaubt, dass wir die Welt hoffentlich als einen besseren Ort verlassen werden, als wir sie vorgefunden haben.“

Wir müssen uns alle unserer Verantwortung stellen! Die Plattform „WaterBear Network“ widmet sich der Zukunft des Planten, des Naturschutzes und der Schönheit der Erde!

Foto: (c) Landmark / PR Photos