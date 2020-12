Prinz Harry: „Es ist fast so, als hätte uns Mutter Natur wegen schlechten Benehmens in unsere Zimmer geschickt“

In den vergangenen Monaten hatten sich auch Mitglieder aus Königshäusern mit dem Coronavirus infiziert, zum Beispiel Fürst Albert oder Prinz Charles. Für Prinz Harry steht fest: Die Natur rächt sich.

Im Interview mit mit Ellen Windemuth von der Streaming-Plattform „WaterBear Network“ sagte der Enkelsohn der Queen: „Jemand hat mir zu Beginn der Pandemie gesagt, es ist fast so hart, als hätte Mutter Natur uns wegen schlechten Benehmens in unsere Zimmer geschickt, um einen Moment lang intensiv darüber nachzudenken, was wir angestellt haben.“ Außerdem würde uns die Pandemie vor Augen führen, vernetzt wir alle seien, nicht „nur als Menschen, sondern durch die Natur“.

Der 36-Jährige erklärte weiter, die Menschen würden Mutter Erde sehr viel wegnehmen, aber nur spärlich etwas zurückgeben.

Foto: (c) Landmark / PR Photos