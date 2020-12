RAF Camora meldet sich zurück

RAF Camora hat sich vor einigen Wochen aus den sozialen Medien zurückgezogen. Mit einem emotionalen Post meldet er sich jetzt auf „Instagram“ zurück. Der 36-Jährige schrieb: „2020 kam unerwartet und hat die Karten neu gemischt. Festivals wurden abgesagt, Touren verschoben, Projekte wurden gestoppt und auch privat gab es Rückschläge. Ich war in meinem Studio, nur paar Schritte vom Anschlag in Wien entfernt. Wir haben die Schüsse gehört. An dieser Stelle auch von mir: mein großes Mitgefühl an die betroffenen Familien.“

Nur kurze Zeit vorher musste er seinen geliebten Großvater in Italien zu Grabe tragen. Weiter schrieb der Musiker: „Dort habe ich beschlossen, mich erstmal aus der Social Media Welt zurückzuziehen. Drei Monate ‚Instagram‘-Pause ist eine gute Sache und bringt einen zurück in die Realität.“ Außerdem sei das auch für ihn auch eine schwierige und ernüchternde Zeit gewesen. Weiter hieß es in dem Post: „Aber nach vier Jahren Highlife wäre es unverschämt zu erwarten, dass es für immer so weitergeht.“

In seiner „Instagram“-Story bedankte sich RAF Camora für den Erfolg seines Albums „Zenit“. Er schrieb: „Dieses Album war ein sehr persönliches und zu wissen, dass es so viele hören, gibt mir ein gutes Gefühl.“

