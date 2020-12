„Rammstein“ feiern 25-jähriges Jubiläum

Fans von „Rammstein“ müssen jetzt schnell sein: Vor 25 Jahren hat die Band den weltweite Musikwelt erobert und ihn seitdem nachhaltig beeinflusst. Deswegen bringen sie schon morgen (04.12.) anlässlich ihres Jubiläums eine limitierte und remasterte Ausgabe ihres Debütalbums „Herzeleid“ auf CD und Vinyl heraus.

Von „Universal Music“ heißt es dazu: „Unter dem Titel ‚Herzeleid (XXV Anniversary Edition – Remastered)‘ wird das Album mit seinem originalen Tracklisting als Einzel-CD samt aufwändigem Kreuz – Digipack in einem Deluxe-Schuber sowie in digitaler Form erhältlich sein, wohlgemerkt erstmals in remastertem HD-Sound. Außerdem wird eine Doppel-LP, ebenfalls im Schuber, mit 180 Gramm-Schallplatten in blauer Splattered Vinyl-Optik aufgelegt. Die komplett überarbeitete Verpackung mit zahlreichen neuen Komponenten stammt vom ursprünglichen Artwork-Designer Dirk Rudolph. Die Booklets sind zudem mit den Original-Bildern des Fotografen Praler ausgestattet. Beide CD- und LP-Editionen sind streng limitiert.“

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Vorbestellung gibt es unter: „rammstein.lnk.to/Herzeleid_25“.

Foto: (c) Universal Music / Bryan Adams