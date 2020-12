Ray Dalton lädt zur Weihnachtsparty ein

Wer in festliche Stimmung kommen möchte, der sollte sich die Aufführung „A Holy Night With Ray Dalton“ auf „YouTube“ anschauen. Mit Klassikern wie „O Holy Night“ und „Chestnuts Roasting On an Open Fire“ bringt Ray Dalton jeden in Weihnachtsstimmung, berichtet „Sony Music“.

Der Sänger selbst sagte dazu: „Weihnachten ist mein Lieblingsfest, seit ich ein kleines Kind war. Die Lichter, Eierlikör und das Singen von Liedern haben immer Freude in mein Leben gebracht. Ich weiß, dass es für einige schwer war, in die Weihnachtsstimmung zu kommen, deshalb möchte ich dies Ihnen widmen.“

Auch eine weihnachtliche Version seiner Single „In My Bones“ gibt Ray Dalton dort zum Besten.

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos