Rebecca Mir und Massimo Sinató erwarten ihr erstes Kind

Im Sommer haben Rebecca Mir und Massimo Sinató ihren fünften Hochzeitstag gefeiert, ein halbes Jahr später verkündete das Paar jetzt schöne News: Die beiden erwarten ihr erstes Kind.

Auf „Instagram“ postete das Model ein Foto, auf dem ihr Mann sich von hinten zärtlich an sie schmiegt und seine Hände auf ihren unübersehbaren Babybauch legt. Dazu schrieb die 28-Jährige: „Mommy & Daddy to be! Danke, an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden.“

Rebecca und Massmo haben sich 2012 auf dem Tanzparkett von „Let’S Dance“ kennengelernt. Sie war Kandidatin, er ihr Profi-Tanzpartner. Sie ergatterten den zweiten Platz. 2015 folgte dann die Hochzeit.

Foto: (c) Britta Pedersen / dpa via BANG Showbiz