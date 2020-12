Rebel Wilson ist so verliebt!

So ein Winterurlaub in Aspen ist schon was Feines, vor allem, wenn man so verliebt ist, wie Rebel Wilson. Zusammen mit ihrem Freund Jacob Busch ist die Schauspielerin in die Berge gefahren und genießt dort den Schnee.

Auf „Instagram“ lässt die 40-Jährige ihre Fans an ihrem verschmusten Urlaub teilhaben und postete ein Knutschfoto mit ihrem Liebsten. Den Fans scheint es zu gefallen. Schon nach wenigen Stunden hat das Foto fast 600.000 Likes gesammelt.

Dieses Jahr hat Rebel Wilson stolze zwanzig Kilo abgenommen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos