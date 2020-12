Remme und der ultimative Trennungssong

Remme rundet sein musikalisches Debütjahr mit seiner neuesten Single „bittersweet“ ab, die seit gestern (11.12.) zu haben ist. Das ist die fünfte Veröffentlichung des niederländischen Newcomers.

Über den Song sagte er laut „Universal Music“: „Für mich ist es der ultimative Trennungssong. Du weißt, es wird eure letzte gemeinsame Nacht sein, aber es tut so gut, noch einmal mit ihr zusammen zu sein. Du siehst, dass sie die Jeans trägt, die sie vor ein paar Monaten aus deinem Schrank geklaut hat, und du weißt, es ist das letzte Mal, dass ihr euch so nahe seid. ‚bittersweet‘ ist eine wahre Geschichte über meine erste Beziehung, sie ist sehr traurig, aber gleichzeitig auch schön. Ich glaube, jeder erlebt solche Momente auf die eine oder andere Weise und ich habe beschlossen, sie in einem Lied festzuhalten.“

Zuvor hatte er bereits mit „Get Older“, „Hunger“, „Lose Touch“ und „Ghosts“ von sich Reden gemacht.

Foto: (c) Dennis Dirksen / Universal Music