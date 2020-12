Rico Nasty über ihr kraftvolles Debüt „Nightmare Vacation“

16 Tracks hat Rico Nasty auf ihr langersehntes Debütalbum „Nightmare Vacation“ gepackt und dabei gezeigt, was für eine Energie sie hat. Seit Ende letzter Woche (04.12.) ist die Platte zu haben.

Die Musikerin selbst sagte laut „Warner Music“ dazu: „Dieses Album ist für mich der Beweis, dass ich ungeachtet all dessen, was ich durchmache, immer noch kraftvolle Musik machen kann. In all meinen Songs ging es immer um Kraft, darum, dir ein Gefühl von Kraft zu vermitteln. Manchmal gibst du so viel Kraft, dass du dich kraftlos fühlst… Ich habe einfach nur probiert, all diese Emotionen, die Glücksgefühle und auch die verrückten Gefühle in diese Musik zu stecken und es direkt an euch zurückzugeben, damit ihr es konsumieren und eure Kraftreserven auffüllen könnt. Das hier ist also ein Soundtrack, damit du deinen Scheiß wieder geregelt bekommst!“

Hier die Tracklist:

1. Candy

2. Don’t Like Me (feat. Don Toliver & Gucci Mane)

3. Check Me Out

4. IPHONE

5. STFU

6. Back & Forth (feat. Aminé)

7. Girl Scouts

8. Let It Out

9. Loser (feat. Trippie Redd)

10. No Debate

11. Pussy Poppin

12. OHFR?

13. 10Fo

14. Own It

15. Smack A Bitch (feat. ppcocaine, Sukihana & Rubi Rose)

16. Smack A Bitch (Bonus)

Foto: (c) LooMee TV