Robbie Williams gründet Band für neues Musikprojekt

Robbie Williams hat dieses Jahr zu Weihnachten ein dickes Geschenk parat. 25 Jahre nach Ausstieg aus der Boyband „Take That“, gründet der Popstar eine neue Gruppierung! In einer „Instagram“-Live-Session erzählte Williams, dass er sich mit den australischen Songschreibern und Produzenten Flynn Francis und Tim Metcalfe zu einem Projekt zusammengeschlossen hat. Es sei ein „Projekt aus Leidenschaft“. Das Trio arbeite zwar noch ohne Bandnamen, erste Songs seien aber fertig. Obendrein sind Live-Auftritte geplant.

Der einzige Dämpfer: Die Konzerte sollen nur an ganz bestimmten Orten vorgetragen werden. Der 46-Jährige möchte auf der ganzen Welt Plätze eröffnen, die tagsüber als Kunstgalerie genutzt werden sollen. Er erklärte: „Ich werde einen Raum mieten und meine Kunst dort unterbringen. Tagsüber wird es eine Galerie sein, am Abend werde ich als DJ arbeiten. Es wird ein musikalischer Ort sein, etwas, das die alten Leute einen Rave nennen werden.“ Wo? Robbie dazu: „Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich will es in Berlin machen, ich möchte es auch in Tokio machen, und an mehreren anderen Orten. Das wird Spaß machen.“

Übrigens: Robbie Williams hat einen Weihnachtssong veröffentlicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos