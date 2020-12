Robbie Williams: „Zum Glück kümmert sich meine Frau um die Geschenke“

Robbie Williams freut sich auf Weihnachten mit seiner Frau und den vier Kindern. Im Interview mit „t-online“ verriet der 46-Jährige, wie seine Weihnachtsfeste in der Regel aussehen. Er sagte: „Meine Frau schafft es, dass wir echt schöne Momente miteinander erleben. Ich denke, meine Kinder halten Weihnachten daher auch für die beste Zeit des Jahres. Und damit haben sie natürlich recht.“

Auf die Frage, ob er ein guter Schenker ist, sagte der Sänger: „Zum Glück kümmert sich meine Frau um alle Geschenke. Ich muss da nur noch ihres besorgen.“ Sie sorgt wohl auch für die meisten Überraschungen. Er fügte lachend hinzu: „Die Rechnung ist übrigens auch immer eine Überraschung.“

Robbie Williams verriet auch, welche Musik bei ihm zuhause während des Weihnachtsessens läuft. Er sagte: „Das ist ‚Fairytale of New York‘ von den Pogues. Aber ich werde wohl mein eigenes Album beim Weihnachtsessen hören. Ich weiß, dass das recht narzisstisch ist, aber so ist es. Man kann Weihnachtsmusik eh nicht entfliehen. Die läuft vom 20. November bis 1. Januar. Ich liebe das! In der Zeitspanne höre ich ‚Fairytale of New York‘ sicherlich fünf- oder sechsmal. Meist im Auto.“

