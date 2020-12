Robin Packalen: Akustikversion von „Benefits“

Mit „Benefits“ hat sich Robin Packalen im Sommer in die Herzen seiner Fans gesungen. Jetzt veröffentlicht der finnische Sänger eine Akustikversion davon, für die er sich mit dem bekannten Klavier-Maestro Iiro Rantala und den Modern-Dance-Studenten Elle Turunen und Jaakko Fagerberg zusammengetan hat.

Packalen selbst sagte dazu: „Ich bin so glücklich, mit einem so erstaunlich talentierten Künstler wie Iiro Rantala zusammenzuarbeiten. Seine Art Klavier zu spielen ist so inspirierend – sie füllt meinen Kopf immer wieder mit neuen Ideen! Auch die Tänzer waren fantastisch. Sie haben es mit ihrer Kunst geschafft, die Bedeutung des Songs zu vermitteln. Die Spannung zwischen einer jungen Frau und einem Mann, die sich einander nähern und sich dann wieder weit voneinander entfernen, wie ein Pendel. Der Tanz veranschaulicht die Spannung des Songs, von einer scheiternden Beziehung, von der keiner der beiden loskommt, obwohl es das Beste für sie wäre.“

Hierzulande hat Robin Packalen übrigens auch schon mit seinem Mini-Hit „Suit That“ auf sich aufmerksam gemacht.

Foto: (c) Heikki Salonen / Universal Music