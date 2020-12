Robin Packalen: Remix zur Single „Drop Dead“

Seit Oktober ist Robin Packalens vierte englischsprachige Single „Drop Dead“ zu haben. Jetzt erscheint der Remix von Karim Naas, berichtet „Universal Music“. Wovon handelt der Song eigentlicht?

Packalen erklärte dazu: „‘Drop Dead‘ beschreibt die Situation, in der uns unser Instinkt überkommt und wir die Kontrolle verlieren – sei es auf der Tanzfläche, in der Lust oder im Leben. Es geht um den Reiz der Gefahr, der in jedem von uns lebt, und dem wir manchmal verfallen.“

Hierzulande hat Robin Packalen übrigens auch schon mit seinem Mini-Hit „Suit That“ auf sich aufmerksam gemacht.

Foto: (c) Heikki Salonen / Universal Music