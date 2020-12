Robin Schulz: Erfolgreichster Künstler Deutschlands

Große Ehre für Robin Schulz: Der Musikproduzent ist der erste Künstler, der jetzt drei Diamond Singles in Deutschland vorweisen kann.

Nach „Prayer in C“ und „Waves“ hat jetzt auch „Sugar“ den Diamant-Status erreicht, berichtet „Warner Music“. Schulz selbst sagte dazu: „Ich freue mich natürlich wahnsinnig über Erfolge wie den dritten Diamond-Award meiner Karriere. Aber in meinem Kopf bin ich immer noch der Typ aus Osnabrück, der es mit seiner Vision in die große weite Welt schaffen will. Und mit diesem Ehrgeiz bin ich auch an mein neues Album herangegangen.“

Das neue Album von Robin Schulz trägt den Titel „IIII“ und erscheint am 26. Februar 2021.

Foto: (c) Robert Wunsch / Warner Music