Ryan Adams veröffentlicht neues Album

Ryan Adams ist mit dem neuen Album „Wednesday“ zurückgekehrt. Seit Freitag (11.12.) gibt es die Platte bei allen bekannten Streaming-Plattformen. Es ist das erste neue Album des Sängers seit den Vorwürfen wegen sexuellen Fehlverhaltens.

Adams schrieb via „Instagram“: ‚Wednesday‘ ist eine Karte für vergangene Tage. Ich gebe es an jeden weiter, der es braucht, mit Liebe und Demut in der Hoffnung, dass jeder in diesen stürmischen Zeiten Schutz findet.“

Ryan Adams wollte ursprünglich schon 2019 das Follow-up-Album zu „Big Colors“ veröffentlichen – das erste von drei neuen Alben. Die Pläne wurden aber geändert, nachdem dem Sänger emotionaler Missbrauch und sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wurde.

Foto: (c) Rachael Wright / Universal Music