Ryan Tedder, der Sonnenuntergangsromantiker

Ryan Tedder nimmt uns alle mit in seinen Urlaub. Er ist nämlich gerade auf St. Vincent and the Grenadines.

Wo oder was das ist? Das ist ein unabhängiger Inselstaat in der Karibik und der überzeugt mit wahnsinnig schönen Sonnenuntergängen. Davon hat der 41-Jährige nämlich schon zwei via „Instagram“ gezeigt. Beim ersten schrieb er: „Das habe ich nur für euch gemacht.“ Beim zweiten hieß es: „Ein weiterer, diesmal mit Sound. Fühlt euch frei zu atmen.“ Das ist doch für alle, die gerade keinen Sonnenuntergang über dem Meer beobachten können, ein Stück Urlaubsgefühl.

Ryan Tedder freut sich übrigens auf das nächste Jahr.

Foto: (c) PRN / PR Photos