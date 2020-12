Sarah Connor: Am Freitag kommt neue Musik

Noch in dieser Woche gibt es neue Musik von Sarah Connor. Was genau, das ist aus ihrem „Instagram“-Post nicht hervorgegangen. Dort gibt es nämlich nur ein kurzes Naturvideo und die Aufschrift „Bye Bye 11. Dezember“. Connors Fans werden also ganz schön auf die Folter gespannt.

Einer kommentiert: „Absolutes Herzrasen und bin sowas von gespannt.“ Ein anderer schreibt: „Ich kann´s schon gar nicht mehr abwarten. Ist es wohl ein Lied? Oder ein ganzes Album? Man weiß es nicht, und diese Aufregung, nachts wach zu bleiben bis zum Release ist immer so spannend.“

Sarah Connor würde übrigens am liebsten die Zeit vorspulen.

Foto: (c) PGM / Nina Kuhn