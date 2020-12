Sarah Connor: „Mein Abschiedslied 2020!“

Sarah Connor verabschiedet sich musikalisch von dem Jahr 2020 mit ihrer neuesten Single „Bye Bye“. Gleichzeitig blickt sie in dem Song positiv und voller Zuversicht ins Jahr 2021, berichtet „Universal Music“.

Die Sängerin selbst erklärte über das Stück: „Manchmal kommen Lieder völlig überraschend zu einem und müssen dann schnellstmöglich raus zu den Menschen. ‚Bye Bye‘ ist so ein Lied. Ich habe das Gefühl eingefangen, das mich gerade überall umgibt und mit Tobias Kuhn einen Song daraus gemacht. Für das Video zu ‚Bye Bye‘ bin ich unter anderem mit dem Auto rumgefahren und habe Menschen in den verschiedensten Situationen gebeten, kurz in mein Handy zu singen. Krankenschwestern, ein Busfahrer und eine Supermarktmitarbeiterin haben mitgemacht! Es musste schnell gehen und sollte nicht aufwendig sein und ich bin sehr dankbar für die Unterstützung so viel toller Menschen! ‚Bye Bye‘ ist mein Abschiedslied 2020!“

Auch das Video dazu ist schon verfügbar. Es zeigt viele private Momente von Sarah Connor mit ihren Liebsten und ist damit wahrscheinlich eines ihrer persönlichsten Videos überhaupt geworden.

Foto: (c) Thomas Brill